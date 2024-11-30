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Левый Берег - Оболонь 1:1: обзор матча и результат игры 30.11.2024

"Пивовары" не удержали минимальное преимущество в киевском противостоянии аутсайдеров УПЛ.
Сегодня, 20:08
Левый Берег и Оболонь сыграли вничью / ФК Левый Берег
Левый Берег и Оболонь сыграли вничью / ФК Левый Берег

В субботу, 30 ноября, Левый Берег принимал на своем поле Оболонь в заключительном матче игрового дня 15-го тура украинской Премьер-лиги.

"Пивовары" весь второй тайм вели с минимальным преимуществом, но не удержали его на последних секундах встречи, завершив поединок вничью 1:1.

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Оболонь могла выйти вперед на 21-й минуте, но взятие ворот было отменено из-за игры рукой. Все же перед перерывом "пивовары" отличились. После заброса в штрафную Максим Механив неуверенно сыграл на выходе, а Валерий Дубко его опередил и переправил головой мяч в ворота.

Вырвать ничейный результат Левому Берегу удалось уже в компенсированное к матчу время последним ударом по воротам. После навалы на ворота гостей Андрей Якымив успешно сыграл на подборе и отправил мяч в сетку.

После этой ничьей Левый Берег и Оболонь имеют в своем активе по десять набранных очков и занимают в турнирной таблице УПЛ 14-е и 15-е места соответственно.

Статистика матча Левый Берег - Оболонь 15-го тура чемпионата Украины

Левый Берег - Оболонь 1:1

Голы: Якымив 90+6 - Дубко 45+4

Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 5 - 6
Удары в створ: 2 - 5
Угловые: 8 - 7
Фолы: 13 - 9

Левый Берег: Механив - Астахов, Якымив, Семенов, Сидней - Дедух (Спиваков, 82), Банада (Косовский, 54) - Войцеховский (Галас, 68), М. Когут (Кобзар, 82), И. Когут (Непейпиев, 68) - Сухоручко.

Оболонь: Федоривский - Карась, Приймак, Дубко, Стасюк - Виттенчук - Бычек (Близниченко, 63), Слободян (Мороз, 82), Черненко (Чорный, 90+5), Суханов (Теслюк, 72) - Тарануха (Лях, 90+4).

Предупреждения: Банада, Дедух, Семенов, Спиваков - Приймак, Теслюк.

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