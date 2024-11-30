ЛНЗ - Верес 1:2: обзор матча и результат игры 30.11.2024

В субботу, 30 ноября, ЛНЗ и Верес матчем в Черкассах открыли второй игровой день 15-го тура украинской Премьер-лиги.

Ровенская команда пропустила первой, но сумела отыграться и одержать волевую победу со счетом 2:1.

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Хозяева поля повели во встрече на 27-й минуте, когда Мухаррем Яшари после ошибки соперника получил возможность выйти один на один с голкипером и переиграл Андрея Кожухаря.

Тем не менее еще до перерыва Вересу удалось выровнять ситуацию. За фол Илли Путри в собственной штрафной был назначен пенальти, который реализовал Луан. А во втором тайме бразильский нападающий ровенской команды оформил дубль. На 76-й минуте Шота Ноникашвили отдавал назад, но отправил мяч Луану, который сполна воспользовался своим шансом.

После этой победы Верес набрал 19 очков и обошел ЛНЗ в турнирной таблице УПЛ, поднявшись на седьмую позицию. Черкасская команда идет строчкой ниже, имея в своем активе 18 баллов.

Статистика матча ЛНЗ - Верес 15-го тура чемпионата Украины

ЛНЗ - Верес 1:2

Голы: Яшари, 27 - Луан, 39 (пен.), 76

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 7 - 6

Удары в створ: 3 - 5

Угловые: 3 - 7

Фолы: 11 - 15

ЛНЗ: Кучеренко - Путря, Дайко, Ноникашвили, Каплиенко - Тилль, Бойко, Яшари - Топалов (Халайла, 73), Момо (Наумец, 82), Эйнел (Авагимян, 85).

Верес: Кожухар - Куция (Протасевич, 90+5), Чечер, Гончаренко, Шевченко - Яго, Клец (Кучеров, 90) - Луан (Шарай, 77), Дахновский (Баран, 90+5) - Степанюк, Гайдучик (Годя, 77).

Предупреждения: Бойко, Момо - Гайдучик, Дахновский.

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