Вратарь Ингульца отразил пятый пенальти подряд, повторив рекорд УПЛ
Алексей Паламарчук повторил достижение Дмитрия Ризныка.
Голкипер Ингульца Алексей Паламарчук повторил рекорд Украинской Премьер-лиги.
В матче 15-го тура команда из Петрово оформила свою первую победу, разбив Ворсклу. На 49-й матче Паламарчук отразил пенальти в исполнении Александра Скляра.
Для голкипера Ингульца этот пенальти стал пятым отраженным подряд, что является текущим рекордом УПЛ.
Он был установлен в 2021 году голкипером тогда еще Ворсклы Дмитрием Ризныком.
Напомним, что ранее Ризнык отметился еще одним рекордом, но уже в рамках Лиги чемпионов.
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