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Вратарь Ингульца отразил пятый пенальти подряд, повторив рекорд УПЛ

Алексей Паламарчук повторил достижение Дмитрия Ризныка.
Сегодня, 18:25
Алексей Паламарчук / УПЛ
Алексей Паламарчук / УПЛ

Голкипер Ингульца Алексей Паламарчук повторил рекорд Украинской Премьер-лиги.

В матче 15-го тура команда из Петрово оформила свою первую победу, разбив Ворсклу. На 49-й матче Паламарчук отразил пенальти в исполнении Александра Скляра.

Для голкипера Ингульца этот пенальти стал пятым отраженным подряд, что является текущим рекордом УПЛ.

Он был установлен в 2021 году голкипером тогда еще Ворсклы Дмитрием Ризныком.

Напомним, что ранее Ризнык отметился еще одним рекордом, но уже в рамках Лиги чемпионов.

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