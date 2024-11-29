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Ингулец одержал первую победу в чемпионате

В Полтаве пострадала местная Ворскла.
Сегодня, 17:28

Поединок 15-го тура чемпионата Украины между Ворсклой и Ингульцем стартовал с невероятного гола от гостей уже на 14-й секунде матча.

Смотрите видео фантастического гола в матче Ворскла - Ингулец

Немного погодя Ингулец забил и второй раз, это Александр Пятов разобрался в штрафной соперников. Больше голов в первом тайме команды не забивали.

Супер-шанс отыграть один мяч получила Ворскла в самом начале второй половины, заработав пенальти. Но опытный Скляр не смог обыграть феноменального Паламарчука, парировавшего уже 5-й пенальти.

Изменения в составе от Юрия Максимова не помогли его команде отыграть хотя бы один гол, а Ингулец в добавленное ко второму тайма время.

Ворскла – Ингулец 0:3
Голы: Лосенко, 1, Пятов, 14, Белоцерковец, 90+3

На 49-й минуте Александр Скляр (Ворскла) не забил пенальти (вратарь).

Ворскла: Исенко — Пердута, Гучек, Бацула, Крупский — Скляр, Павлюк (Кулаковский, 78), Челядин — Кане, Ковталюк (Ндукве, 46), Иеде (Нестеренко, 46).

Ингулец: Паламарчук — Малыш (Дубилей, 78), Виливальд, Шершень, Мисик — Мохнатый (Сад, 71) — Пятов (Лесняк, 71), Сад, Лосенко, Могильный (Пушкарев, 90) — Резепов (13) .

Предупреждение: Шершень, Могильня.

Для Ингульца эта победа стала первой в нынешнем чемпионате Украины, но не помогла команде Василия Кобина покинуть последнюю строчку турнирной таблицы.

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