Ризнык установил рекорд Лиги чемпионов

В рамках матча Лиги чемпионов Шахтер очень обидно уступил ПСВ, но без «ложки меда» не обошлось.

Голкипер дончан Дмитрий Ризнык побил рекорд Фернандо Муслеры по количеству сейвов в одном матче.

Муслера совершил 12 сейвов в матче против Реала в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2019/20. Резник сегодня спасал свою команду от пропущенного 15 раз.

За первые 4 поединка текущего розыгрыша турнира на счету Дмитрия было всего лишь 13 спасений.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!