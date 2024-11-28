iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ризнык установил рекорд Лиги чемпионов

Украинец показал феноменальную игру против ПСВ.
Сегодня, 00:23
Дмитрий Ризнык / Getty Images
Дмитрий Ризнык / Getty Images

В рамках матча Лиги чемпионов Шахтер очень обидно уступил ПСВ, но без «ложки меда» не обошлось.

Голкипер дончан Дмитрий Ризнык побил рекорд Фернандо Муслеры по количеству сейвов в одном матче.

Муслера совершил 12 сейвов в матче против Реала в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2019/20. Резник сегодня спасал свою команду от пропущенного 15 раз.

За первые 4 поединка текущего розыгрыша турнира на счету Дмитрия было всего лишь 13 спасений.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Дмитрий Ризнык

Статьи по теме

Ризнык получил идеальную оценку от одного из статистических порталов за матч с ПСВ Ризнык получил идеальную оценку от одного из статистических порталов за матч с ПСВ
Лига чемпионов: Бенфика забила трижды Монако, поражения Шахтера, Реала, ничья Ювентуса Лига чемпионов: Бенфика забила трижды Монако, поражения Шахтера, Реала, ничья Ювентуса
Степанов установил рекорд Лиги чемпионов среди украинцев Степанов установил рекорд Лиги чемпионов среди украинцев
Ман Сити установил антирекорды клуба и Лиги чемпионов в невероятном матче против Фейеноорда Ман Сити установил антирекорды клуба и Лиги чемпионов в невероятном матче против Фейеноорда
Помочь журналистам

Видео

ПСВ - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
ПСВ - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" поборятся за элиту Лиги наций - назван соперник в плей-офф
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вернулась в ТОП-100, Калинина потеряла позицию
просмотров
Рейтинг ATP: провал Урсу, успех Приходько, Синнер первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:59
ПСВ - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:43
Ризнык получил идеальную оценку от одного из статистических порталов за матч с ПСВ
Лига Чемпионов00:23
Ризнык установил рекорд Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:09
Лига чемпионов: Бенфика забила трижды Монако, поражения Шахтера, Реала, ничья Ювентуса
Лига Чемпионов00:03
Шахтер обидно уступил ПСВ
Вчера, 23:53
Лига Чемпионов23:53
Ливерпуль в матче с двумя нереализованными пенальти победил Реал в Лиге чемпионов
Украина23:40
"Замужем. Люблю мужа": Жена игрока сборной Украины подтвердила примирение с ним после измены
Лига Европы23:10
Динамо - Викторя Пльзень: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Европа22:55
Экс-тренер Ман Юнайтед нашел работу в аутсайдере АПЛ
Лига Чемпионов22:26
Трубин не пожал руку россиянину перед игрой Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK