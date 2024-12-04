Михавко - лучший центрбек по продвижению мяча в не топ-5 лигах, в топ-10 еще один представитель УПЛ

Талант Динамо вместе с Жаном Педрозу попал в престижный рейтинг.

Центральный защитник Динамо Киев Тарас Михавко возглавил рейтинг лучших игроков на своей позиции по продвижению мяча среди тех, кто играет вне топ-5 лиг.

Михавко в этом показателе лучше 81,5% игроков по данным WyScout, которые были обработаны порталом CIES.

В топ-10 также попал футболист Карпат Жан Педрозу. Бразилец занял десятую строчку.

Топ-10 центральных защитников по продвижению мяча вне топ-5 лиг

Тарас Михавко (Динамо) Эммануэль Ученый (Баник Острава) Лука Вушкович (Вестерло) Ян-Карло Шимич (Андерлехт) Лукас Гёгсберг (Норшеланн) Николай Гопланд (Геренвен) Себастиан Боселли (Эстудиантес) Фаллу Фолл (Фредрикстад) Иван Роман (Палестино) Жан Педрозу (Карпаты)

Напомним, ранее сообщалось, что Динамо выразило соболезнования семье футболиста Шахтера после смерти его отца.

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