Михавко - лучший центрбек по продвижению мяча в не топ-5 лигах, в топ-10 еще один представитель УПЛ
Талант Динамо вместе с Жаном Педрозу попал в престижный рейтинг.
Центральный защитник Динамо Киев Тарас Михавко возглавил рейтинг лучших игроков на своей позиции по продвижению мяча среди тех, кто играет вне топ-5 лиг.
Михавко в этом показателе лучше 81,5% игроков по данным WyScout, которые были обработаны порталом CIES.
В топ-10 также попал футболист Карпат Жан Педрозу. Бразилец занял десятую строчку.
Топ-10 центральных защитников по продвижению мяча вне топ-5 лиг
- Тарас Михавко (Динамо)
- Эммануэль Ученый (Баник Острава)
- Лука Вушкович (Вестерло)
- Ян-Карло Шимич (Андерлехт)
- Лукас Гёгсберг (Норшеланн)
- Николай Гопланд (Геренвен)
- Себастиан Боселли (Эстудиантес)
- Фаллу Фолл (Фредрикстад)
- Иван Роман (Палестино)
- Жан Педрозу (Карпаты)
Напомним, ранее сообщалось, что Динамо выразило соболезнования семье футболиста Шахтера после смерти его отца.
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