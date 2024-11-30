Динамо выразило соболезнования семье погибшего на войне отца голкипера Шахтера

Киевляне не прошли мимо трагедии

Киевское Динамо высказалось относительно трагедии в семье вратаря донецкого Шахтера Дениса Твардовского.

«Бело-синие» выпустили пресс-релиз, в котором выразили свои соболезнования семье Твардовского в связи со смертью отца футболиста.

«Дмитрий Анатольевич Твардовский погиб мужественно защищая нашу страну на войне против России. С первых дней полномасштабного вторжения он вступил в ряды ВСУ, служил в самых горячих точках фронта. Погиб во время выполнения боевого задания более недели назад, попав под вражеский обстрел.

Наш клуб выражает глубокую печаль по поводу гибели Дмитрия Анатольевича и искренние соболезнования его родным и близким. Вечная память Герою», - сказано в сообщении на официальных ресурсах столичного топ-клуба.

Отметим, что Дмитрий Твардовский погиб 21 ноября, но стало об этом известно только сегодня.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!