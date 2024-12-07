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Левый Берег - ЛНЗ 3:1: обзор матча и результат игры 07.12.2024

Дедух автогол компенсировал дублем, а добил соперника Сидней.
Сегодня, 15:02
Левый Берег обыграл ЛНЗ / ФК Левый Берег
Левый Берег обыграл ЛНЗ / ФК Левый Берег

В субботу, 7 декабря, Левый Берег принимал на своем поле ЛНЗ в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги.

Хозяева оказались в роли догоняющих от начала встречи, но в итоге отыгрались и во втором тайме добыли победный результат - 3:1.

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Матч начался с неприятного эпизода для капитана Левого Берега Руслана Дедуха, который уже на шестой минуте после подачи с углового головой отправил мяч в свои ворота. Тем не менее еще до перерыва полузащитник начал исправлять ошибку. На 31-й минуте за игру рукой Ильи Путри в собственной штрафной Левый Берег получил право на пенальти, который Дедух успешно реализовал.

ФК Левый Берег
ФК Левый Берег

А во второй половине встречи капитан киевской команды сполна реабилитировался за автогол. На 58-й минуте после прострела справа Дедух получил мяч в районе одиннадцатиметровой отметки и переиграл голкипера, оформив дубль. Точку в поединке в компенсированное время поставил Сидней, точно пробив с острого угла.

Левый Берег набрал 13 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице УПЛ. ЛНЗ с 18 баллами идет на десятой позиции.

Статистика матча Левый Берег - ЛНЗ 16-го тура чемпионата Украины

Левый Берег - ЛНЗ 3:1

Голы: Дедух, 31 (пен.), 58, Сидней, 90+2 - Дедух, 6 (аг)

Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 6 - 9
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 4 - 3
Фолы: 14 - 7

Левый Берег: Механив - Астахов, Якымив, Самар, Сидней - Дедух, Косовский (Приходько, 72) - Войцеховский (Шаповал, 81), Н. Когут (Спиваков, 61), И. Когут (Галас, 71) - Сухоручко.

ЛНЗ: Кучеренко - Путря, Салиху, Дайко, Каплиенко (Пасич, 73) - Бойко (Олейник, 62), Тилль, Ноникашвили - Яшари, Халайла (Момо, 74), Эйнел (Авагимян, 62).

Предупреждения: Самар, Н. Когут, Сидней - Салиху, Олейник, Тилль.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Украинская Премьер-лига ЛНЗ Левый Берег

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