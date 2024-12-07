Черноморец - Кривбасс 1:3: обзор матча и результат игры 07.12.2024

В субботу, 7 декабря, Черноморец принимал на своем поле Кривбасс в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги.

Команды практически повторили сценарий первого поединка игрового дня между Левым Берегом и ЛНЗ с разницей, что в Одессе победу одержали гости. "Морякам" удалось забить первыми, но после они пропустили трижды, потерпев поражение 1:3.

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Черноморец повел в матче на 34-й минуте, когда после подачи с углового и скидки от партнера Евгений Скиба головой переправил мяч в ворота.

Однако еще до перерыва Кривбассу удалось отыграться и обеспечить себе минимальное преимущество. Сначала Хрвое Илич реализовал пенальти, назначенный за фол на Денисе Кузыке, а на первой минуте компенсированного времени Артур Микитишин получил пас из глубины, вбежал слева в штрафную и вывел вперед уже криворожцев.

Источник: ФК Черноморец

Закрыл противостояние на 80-й минуте Егор Твердохлиб, ударом головой перебросив голкипера после подачи на линию вратарской.

Кривбасс набрал 28 очков и на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Черноморец потерпел пятое подряд поражение и с 12 баллами расположился на 14-й позиции.

Статистика матча Черноморец - Кривбасс 16-го тура чемпионата Украины

Черноморец - Кривбасс 1:3

Голы: Скиба, 34 - Илич, 40 (пен.), Микитишин, 45+1, Твердохлиб, 80

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 9 - 9

Удары в створ: 4 - 7

Угловые: 3 - 9

Фолы: 15 - 6

Черноморец: Рудько - Кысиль, Скиба, Лацабидзе, Ермаков - Билошевский - Кайо (Пшеничнюк, 58), Сигеев (Габелок, 70), Шпорн (Жаржу, 87), Хобленко (Шевцов, 87) - Попов.

Кривбасс: Маханьков - Бандейра (Романчук, 69), Понедельник, Драмбаев, Дибанго - Илич - Д. Кузык (Ндомбази, 85), Твердохлиб (Хомченовский, 81), Шевченко (Бизимана, 46), Микитишин (Задерака, 68) - Соса.

Предупреждения: Хобленко, Попов, Шпорн, Скиба.

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