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Ворскла - Левый Берег 0:1: обзор матча и результат игры 13.12.2024

Киевская команда с минимальным счетом обыграла полтавчан и догнала их в турнирной таблице.
Сегодня, 19:18
Левый Берег обыграл Ворсклу / ФК Ворскла
Левый Берег обыграл Ворсклу / ФК Ворскла

В пятницу, 13 декабря, Ворскла домашним матчем с Левым Берегом открыла 17-й тур украинской Премьер-лиги.

В последнем поединке для команд перед зимним перерывом сильнее оказались киевляне, одержавшие минимальную победу со счетом 1:0.

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Первый тайм обошелся без забитых мячей, а в перерыве матча в Полтавской области была объявлена воздушная тревога, из-за чего соперники смогли возобновить игру не после отведенных 15 минут отдыха, а только через два часа.

ФК Левый Берег
ФК Левый Берег

Решающим в противостоянии стал гол Сиднея, который и принес победу гостям. На 62-й минуте Даниил Сухоручко выдал передачу на ход бразильцу, который вбежал слева в штрафную и точно пробил в ближний верхний угол.

Благодаря этой победе Левый Берег сравнялся с Ворсклой по набранным очкам - команды уходят на зимний перерыв, имея в своем активе по 16 баллов. Полтавчане расположились на 11-й строчке турнирной таблицы УПЛ, а киевская команда - позицией ниже.

Статистика матча Ворскла - Левый Берег 17-го тура чемпионата Украины

Ворскла - Левый Берег 0:1

Гол: Сидней, 62

Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 2 - 4
Удары в створ: 2 - 3
Угловые: 1 - 2
Фолы: 14 - 8

Ворскла: Домолега - Пердута, Гучек, Бацула, Крупский - Скляр, Павлюк - Кане, Челядин (Нестеренко, 46), Ндукве - Ковталюк (Иеде, 68).

Левый Берег: Механив - Астахов, Якымив, Самар, Шаповал - Косовский, Дедух - Войцеховский, И. Когут (Галас, 83), Сидней - Сухоручко.

Предупреждения: Челядин, Скляр - Астахов, Механив.

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