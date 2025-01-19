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Клуб УПЛ арендует универсального полузащитника из Южной Америки

Карпаты усилятся аргентинским хавбеком.
Вчера, 22:50
Патрисиу Танду / Getty Images
Патрисиу Танду / Getty Images

Львовские Карпаты продолжают свою активную работу на латиноамериканском рынке.

Как сообщает Сезар Луис Мерло, "львы" подпишут полузащитника Расинга Патрисио Танду. Трансфер состоится на правах годичной аренды с правом выкупа.

Последние полтора сезона Танду защищал цвета Униона Санта-Фе, не отметившись за 28 матчей ни одним мячом.

Основной позицией Патрисио является опорный полузащитник, но он может играть и атакующего полузащитника.

Напомним, на ISPORT доступны все трансферы клубов УПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ карпаты

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