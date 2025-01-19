Клуб УПЛ арендует универсального полузащитника из Южной Америки
Карпаты усилятся аргентинским хавбеком.
Львовские Карпаты продолжают свою активную работу на латиноамериканском рынке.
Как сообщает Сезар Луис Мерло, "львы" подпишут полузащитника Расинга Патрисио Танду. Трансфер состоится на правах годичной аренды с правом выкупа.
Последние полтора сезона Танду защищал цвета Униона Санта-Фе, не отметившись за 28 матчей ни одним мячом.
Основной позицией Патрисио является опорный полузащитник, но он может играть и атакующего полузащитника.
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