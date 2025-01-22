Шахтер объявил о продаже нападающего в США
Келси не сумел закрепиться в украинской команде, но клуб хорошо заработал на нем.
Шахтер официально объявил о переходе форварда Кевина Келси в Портленд Тимберс.
20-летний нападающий обошелся для команды из США в шесть миллионов долларов.
"Горняки" купили игрока в январе 2023 года за один миллион евро из Минерос де Гваяна.
В прошлом году Келси провел в аренде в Цинциннати. В составе команды он провел 25 игр, в которых забил шесть голов.
Ранее сообщалось, что Сикан прилетел в Турцию и пообщался с журналистами перед официальным трансфером в Трабзонспор.
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