Шахтер объявил о продаже нападающего в США

Келси не сумел закрепиться в украинской команде, но клуб хорошо заработал на нем.

Шахтер официально объявил о переходе форварда Кевина Келси в Портленд Тимберс.

20-летний нападающий обошелся для команды из США в шесть миллионов долларов.

"Горняки" купили игрока в январе 2023 года за один миллион евро из Минерос де Гваяна.

В прошлом году Келси провел в аренде в Цинциннати. В составе команды он провел 25 игр, в которых забил шесть голов.

Ранее сообщалось, что Сикан прилетел в Турцию и пообщался с журналистами перед официальным трансфером в Трабзонспор.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!