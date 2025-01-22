Шахтер продал форварда сборной Украины в Турцию

Сикан получил шанс попробовать свои силы за пределами Украины.

Шахтер официально сообщил о продаже форварда Даниила Сикана в Трабзонспор.

Детали его контракта неизвестны. Украинец будет играть под 14 номером.

Сумма трансфера составила шесть миллионов евро + бонусы. Шахтер получит процент от последующей продажи 23-летнего украинца.

Сикан выступал за команду с января 2019 года. На его счету 115 матчей, в которых он забил 31 мяч и сделал девять голевых передач. Вместе с Шахтером трижды становился чемпионом Украины (2020, 2023, 2024), завоевал Кубок Украины (2024) и Суперкубок Украины (2021).

Ранее Шахтер объявил о продаже нападающего в США.

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