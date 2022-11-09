Мане не сыграет на Чемпионате мира-2022

Сенегалец получил обиднейшую травму в одном из последних матчей перед Мундиалем.

Уже через 11 дней начнется Чемпионат мира по футболу 2022 годав Катаре.

Множество футболистов пропустит Мундиаль из-за травм и, к сожалению, в ряду таких игроков пополнение.

В последнем матче мюнхенской Баварии повреждение получил сенегалец Садио Мане.

Читай также: Без Мане, но с другими звездами: Сенегал на ЧМ-2022 в Катаре

Как сообщает издание Lequipe, вингер травмировал сухожилие. Мане не успеет восстановиться к мировому первенству.

Таким образом, сборная Сенегала лишилась главной звезды чуть более чем за неделю до старта соревнований.