Мане не сыграет на Чемпионате мира-2022
Сенегалец получил обиднейшую травму в одном из последних матчей перед Мундиалем.
Уже через 11 дней начнется Чемпионат мира по футболу 2022 годав Катаре.
Множество футболистов пропустит Мундиаль из-за травм и, к сожалению, в ряду таких игроков пополнение.
В последнем матче мюнхенской Баварии повреждение получил сенегалец Садио Мане.
Читай также: Без Мане, но с другими звездами: Сенегал на ЧМ-2022 в Катаре
Как сообщает издание Lequipe, вингер травмировал сухожилие. Мане не успеет восстановиться к мировому первенству.
Таким образом, сборная Сенегала лишилась главной звезды чуть более чем за неделю до старта соревнований.