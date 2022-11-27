Бельгиец Онана - пятый игрок, заработавший две желтые в двух матчах ЧМ-2022

Футболисты очень многое нарушают правила и получают предупреждение.

В матче второго тура группового раунда чемпионата мира между сборными Бельгии и Марокко желтую карточку заработал полузащитник бельгийцев Амаду Онана.

Для него это второе предупреждение на этом чемпионате, в первом туре он также был наказан горчичником в поединке против Канады.

Таким образом, Онана пропустит третий тур, ведь по правилам мундиаля за две желтые карточки игрок получает одноматчевую дисквалификацию.

Кроме бельгийца подобным уже "отличились" еще четыре игрока - все они пропустят матчи третьего тура.

Дисквалифицированные футболисты на 3-й тур ЧМ-2022

Алиреза Джаханбахш (Иран) – пропустит матч против США;

Себас Мендес (Эквадор) – пропустит поединок против Сенегала;

Абдуллел Аль-Мальки (Саудовская Аравия) – не сыграет с Мексикой;

Франциско Кальво (Коста-Рика) – дисквалифицирован на Германию;

Амаду Онана (Бельгия) – не сыграет против Хорватии;

Уэйн Хеннесси (Уэльс) – получил красную и пропустит встречу с Англией.

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