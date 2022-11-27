Вратарь Марокко спел Гимн вместе с командой, но не вышел на поле
Буну не смог сыграть против Бельгии.
Перед стартом матча чемпионата мира между сборными Бельгии и Марокко главные тренеры назвали стартовые составы команд.
В воротах Марокко должен был выйти голкипер Севильи Буну. Вратарь действительно вышел на газон вместе с командой, спел национальный Гимн страны, но затем покинул поле.
Вместо него матч в воротах начал другой голкипер - Мунир.
По неподтвержденной информации, Буну почувствовал дискомфорт на разминке, а уже перед самым стартовым свистком понял, что не сможет сыграть.
Отметим, что в этом матче один из игроков заработал свою вторую желтую карточку и пропусти следующий матч.