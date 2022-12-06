Португалия - Швейцария 5:1 обзор и результат матча 1/8 финала ЧМ-2022 06.12.2022

В рамках 1/8 финала ЧМ-2022 Португалия встретилась с Швейцарией.

Фернанду Сантуш довольно неожиданно оставил в запасе Криштиану Роналду, выпустив его лишь на 73 минуте.

Но это не помешало его команде разгромить своих оппонентов. Примечательно, что хэт-трик оформил Гонсалу Рамуш, вышедший как раз вместо Роналду.

Помимо него за португальцев забивали также Пепе, Рафаэль Леау и Рафаэль Геррейру. Гол престижа в составе швейцарцев оформил Мануэль Аканжи.

Статистика матча 1/8 финала ЧМ-2022 Португалия - Швейцария

Португалия - Швейцария 6:1

Голы: Рамуш, 17, 51, 67, Пепе, 33, Геррейру, 55, Леау, 90+2 - Аканжи, 58.

Владение мячем: 47% - 53

Удары: 12 - 10

Удары в створ: 8 - 3

Атаки 75 - 86