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Португалия - Швейцария 5:1 обзор и результат матча 1/8 финала ЧМ-2022 06.12.2022

Героем встречи стал Гонсалу Рамуш, появившийся вместо имменитого форварда.
Сегодня, 22:54
Getty Images
Getty Images

В рамках 1/8 финала ЧМ-2022 Португалия встретилась с Швейцарией.

Фернанду Сантуш довольно неожиданно оставил в запасе Криштиану Роналду, выпустив его лишь на 73 минуте.

Но это не помешало его команде разгромить своих оппонентов. Примечательно, что хэт-трик оформил Гонсалу Рамуш, вышедший как раз вместо Роналду.

Помимо него за португальцев забивали также Пепе, Рафаэль Леау и Рафаэль Геррейру. Гол престижа в составе швейцарцев оформил Мануэль Аканжи.

Статистика матча 1/8 финала ЧМ-2022 Португалия - Швейцария

Португалия - Швейцария 6:1

Голы: Рамуш, 17, 51, 67, Пепе, 33, Геррейру, 55, Леау, 90+2 - Аканжи, 58.

Владение мячем: 47% - 53
Удары: 12 - 10
Удары в створ: 8 - 3
Атаки 75 - 86


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