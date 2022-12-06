Португалия - Швейцария 5:1 обзор и результат матча 1/8 финала ЧМ-2022 06.12.2022
Героем встречи стал Гонсалу Рамуш, появившийся вместо имменитого форварда.
В рамках 1/8 финала ЧМ-2022 Португалия встретилась с Швейцарией.
Фернанду Сантуш довольно неожиданно оставил в запасе Криштиану Роналду, выпустив его лишь на 73 минуте.
Но это не помешало его команде разгромить своих оппонентов. Примечательно, что хэт-трик оформил Гонсалу Рамуш, вышедший как раз вместо Роналду.
Помимо него за португальцев забивали также Пепе, Рафаэль Леау и Рафаэль Геррейру. Гол престижа в составе швейцарцев оформил Мануэль Аканжи.
Статистика матча 1/8 финала ЧМ-2022 Португалия - Швейцария
Португалия - Швейцария 6:1
Голы: Рамуш, 17, 51, 67, Пепе, 33, Геррейру, 55, Леау, 90+2 - Аканжи, 58.
Владение мячем: 47% - 53
Удары: 12 - 10
Удары в створ: 8 - 3
Атаки 75 - 86