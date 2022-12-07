Португалия - Швейцария 6:1: Видео голов и лучших моментов матча 06.12.2022 ЧМ-2022
Во вторник, 6 декабря, в 1/8 финала ЧМ-2022 прошел поединок между Португалией и Швейцарией.
Героем поединка неожиданно стал Гонсалу Рамуш, вышедший в основе вместо Криштиану Роналду.
Нападающий лиссабонской Бенфики оформил хет-трик в ворота Яна Зоммера.
Помимо него забивали Рафаэль Геррейру, Пепе и Рафаэль Леау, а за Швейцарию забил Мануэль Аканджи.
Вашему вниманию видео всех голов матча Португалия - Швейцария в 1/8 финала ЧМ-2022:
Португалия - Швейцария 6:1
Голы: Рамуш, 17, 51, 67, Пепе, 33, Геррейру, 55, Леау, 90+2 - Аканжи, 58.
Владение мячом: 47% - 53
Удары: 12 - 10
Удары в створ: 8 - 3
Атаки 75 - 86
Португалия: Кошта - Далот, Диаш, Пепе, Геррейру - Б. Силва (Невеш, 81), Карвалью, Отавио (Фелиш, 74) - Фернандеш, Рамуш (Роналду, 73), Фелиш (Орта, 74).
Швейцария: Зоммер - Фернандес, Аканджи, Шер (Кемерт, 46), Родригес - Фройлер (Сеферович, 54), Джака - Шакири, Соу (Закария, 54), Варгас (Окафор, 66) - Эмболо (Яшари, 89).