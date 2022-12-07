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Португалия - Швейцария 6:1: Видео голов и лучших моментов матча 06.12.2022 ЧМ-2022

Представляем вашему вниманию видео голов и ярчайших моментов игры.
Сегодня, 01:02
Португалия
Португалия

Во вторник, 6 декабря, в 1/8 финала ЧМ-2022 прошел поединок между Португалией и Швейцарией.

Героем поединка неожиданно стал Гонсалу Рамуш, вышедший в основе вместо Криштиану Роналду.

Нападающий лиссабонской Бенфики оформил хет-трик в ворота Яна Зоммера.

Помимо него забивали Рафаэль Геррейру, Пепе и Рафаэль Леау, а за Швейцарию забил Мануэль Аканджи.

Вашему вниманию видео всех голов матча Португалия - Швейцария в 1/8 финала ЧМ-2022:

Португалия - Швейцария 6:1
Голы: Рамуш, 17, 51, 67, Пепе, 33, Геррейру, 55, Леау, 90+2 - Аканжи, 58.

Владение мячом: 47% - 53
Удары: 12 - 10
Удары в створ: 8 - 3
Атаки 75 - 86

Португалия: Кошта - Далот, Диаш, Пепе, Геррейру - Б. Силва (Невеш, 81), Карвалью, Отавио (Фелиш, 74) - Фернандеш, Рамуш (Роналду, 73), Фелиш (Орта, 74).

Швейцария: Зоммер - Фернандес, Аканджи, Шер (Кемерт, 46), Родригес - Фройлер (Сеферович, 54), Джака - Шакири, Соу (Закария, 54), Варгас (Окафор, 66) - Эмболо (Яшари, 89).


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Видео

Португалия - Швейцария 6:1: Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Португалия - Швейцария 6:1: Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

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