7 декабря в Катаре начался демонтаж стадиона 974, успевшего принять 7 матчей чемпионата мира по футболу. Пока вокруг стадиона собирается строительная техника, уже начали разбирать объекты вокруг самого стадиона.

Стадион 974 специально задумывался так, чтобы после мундиаля не было простоя спортивных объектов. Поэтому решено было создать временный стадион из грузовых контейнеров, если точнее, то из 974 контейнеров.

Известно, что Катар намерен раздать части конструкции и строительные материалы бедным странам. Грузовые контейнеры уже достаточно давно используются в современной архитектуре, из них строят даже пентхаусы.

Сейчас в Доху едет немало болельщиков, чтобы последний раз сфотографироваться на фоне необычного стадиона.