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Марокко - Португалия: смотреть онлайн-трансляцию матча

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка между сборными Марокко и Португалии.
Сегодня, 13:58

В субботу, 10 декабря, в Катаре продолжится четвертьфинальная стадия чемпионата мира 2022 года. В первом поединке первого игрового дня сойдутся Марокко и Португалия.

Африканская и европейская сборные с разными шансами на успех подходят к противостоянию, положительный результат в котором выведет их в полуфинал турнира - там они встретятся с победителем пары Англия - Франция.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Марокко - Португалия

Трансляция поединка чемпионата мира-2022 между Марокко и Португалией будет доступна в этой новости 10 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO, и еще это противостояние можно будет увидеть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Сборная Марокко в "группе смерти" сумела выйти первой в плей-офф. В 1/8 финала африканцам удалось сотворить настоящую сенсацию, одолев грозных испанцев в непростом матче. Исход встречи решила серия послематчевых пенальти, где Яссин Буну протащил свою команду в четвертьфинал.

Что касается Португалии, команда без особых проблем, если не считать поражение от Южной Кореи, вышла в 1/8 финала. Там европейцы разгромили Швейцарию со счетом 6:1.


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