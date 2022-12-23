Во Франции требуют переиграть финал чемпионата мира

Петицию подписало уже более 200 тысяч человек.

Во Франции появилась петиция с требованием переиграть финал чемпионата мира между Францией и Аргентиной, с ней можно ознакомиться на соответствующей странице на сайте Mesopinions.

Текст петиции достаточно лаконичен: ее автор утверждает, что судьи были заинтересованы в победе Аргентины, поэтому результаты матча нелегитимны.

"Арбитраж был полностью продан, никакого пенальти не было ни в коем случае + ошибка МБАППЕ по 2-му голу! Подпишитесь и поделитесь все, чтобы матч можно было переиграть!" – это весь текст петиции.

Сейчас петицию подписало 207 тысяч человек, но шансов на то, что ФИФА обратит на это хоть как-то внимание, практически нет.

Напомним, финальный поединок мундиаля отсудила польская бригада во главе с Шимоном Марчиняком.