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Футбол

Во Франции требуют переиграть финал чемпионата мира

Петицию подписало уже более 200 тысяч человек.
Сегодня, 20:37
Аргентина - Франция / Getty Images
Аргентина - Франция / Getty Images

Во Франции появилась петиция с требованием переиграть финал чемпионата мира между Францией и Аргентиной, с ней можно ознакомиться на соответствующей странице на сайте Mesopinions.

Текст петиции достаточно лаконичен: ее автор утверждает, что судьи были заинтересованы в победе Аргентины, поэтому результаты матча нелегитимны.

"Арбитраж был полностью продан, никакого пенальти не было ни в коем случае + ошибка МБАППЕ по 2-му голу! Подпишитесь и поделитесь все, чтобы матч можно было переиграть!" – это весь текст петиции.

Сейчас петицию подписало 207 тысяч человек, но шансов на то, что ФИФА обратит на это хоть как-то внимание, практически нет.

Напомним, финальный поединок мундиаля отсудила польская бригада во главе с Шимоном Марчиняком.


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