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Украинец получил престижный приз в хоккейном чемпионате Финляндии

Нападающий сборной Украины получил признание по итогам регулярного первенства.
Сегодня, 18:30
Даниил Трахт / ХК Лукко
Даниил Трахт / ХК Лукко

Хоккеист финского Лукко Даниил Трахт стал обладателем награды имени Раймо Хельминена. Он стал лучшим в чемпионате U-20 по показателю плюс-минус, сообщает официальный сайт клуба.

Украинский нападающий завершил регулярку с лучшим рейтингом +/-. Показатель Трахта – +30. Он стал первым после латвийца Кристапса Базевичса легионером, которому досталась награда.

В нынешнем сезоне украинец провел 40 матчей. В свой актив Трахт записал 25 шайб и 24 результативные передачи. Лукко U-20 уверенно выиграл регулярное первенство и будет ждать первого соперника в плей-офф.

Кстати, накануне Кэпиталз второй раз одолели Шторм в 1/2 финала чемпионата Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниил Трахт

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