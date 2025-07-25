Защитник сборной Украины продолжит карьеру в АХЛ

Украинец Артур Чолач определился с карьерным будущим. Защитник продолжит выступления за Хендерсон в Американской хоккейной лиге, сообщает официальный сайт клуба.

Выбранный Вегасом на драфте НХЛ-2021 остается в структуре Голден Найтс. В ряды Хендерсона Чолач присоединился в прошлом году. Впрочем, в сезоне 2024/25 украинец преимущественно играл за Тахо в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL).

В рядах Найт Монстерз Чолач провел 62 поединка, в которых забросил 7 шайб и отдал 17 результативных передач. В свою очередь за Силвер Найтс в АХЛ защитник сыграл всего 5 матчей.

Напомним, украинец Глеб Варава перешел в Полонию из польского Бытома.

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