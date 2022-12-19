НХЛ: Рейнджерс уничтожили Чикаго, Сиэттл в упорной борьбе переиграл Виннипег

В ночь с 18 на 19 декабря в НХЛ прошло лишь три матча.

Рейнджерс с лёгкостью разгромили Чикаго, Сиэттл не без труда справился с Виннипегом, а Калгари достаточно просто переиграл Сан-Хосе.

Чикаго - Рейнджерс 1:7

Голы: Курашев, 41 - Хитил, 13, Панарин, 16, Какко, 19, Труба, 30, Трочек, 39, Кравцов, 48, Бродзински, 56.

Сиэтл - Виннипег 3:2

Голы: Эберли, 28, Донато, 41, Макканн, 55, - Шайфли, 8.

Сан-Хосе - Калгари 2:5

Голы: Майер, 11, Гертл, 47 - Тоффоли, 7, Лучич, 26, Линдхольм, 40, 41, Дюбуа, 43.