Чешский экс-хоккеист: Сделаю все, чтобы НХЛ заплатила Украине миллиарды

Легендарный чешский бывший хоккеист Доминик Гашек в очередной раз продемонстрировал свою четкую проукраинскую позицию.

В интервью чешским СМИ Гашек заявил, что сделает все от себя возможное, чтобы НХЛ, которая не отстранила россиян и продолжает пиарить в качестве одной из главных звезд александра овечкина, заплатила Украине миллиарды долларов.

"Я не могу представить, чтобы 10 лет назад я выступал против НХЛ. Для игроков это работа, вот почему они не выступают.

Поэтому я в определенной степени извиняюсь перед игроками НХЛ, но я не буду извиняться перед боссами и руководством НХЛ. Это чиновники, которые должны устанавливать такие правила, чтобы НХЛ не была рекламой российской войны.

И я сделаю все, чтобы НХЛ заплатила Украине миллиарды за такое отношение", - сказал Доминик.

Отметим, что ранее экс-спортсмен предлагал сажать на 15 лет своих соотечественников, которые еще работают в россии.