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НХЛ: Эдмонтон обыграл Миннесоту, Каролина проиграла Баффало

ISPORT представляет результаты очередных матчей НХЛ.
Сегодня, 07:59
Эдмонтон / Getty Images
Эдмонтон / Getty Images

В ночь на 16 января состоялось всего два поединка регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги, но даже и так произошла сенсация – Баффало неожиданно обыграл Каролину.

Баффало - Каролина - 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Миннесота – Эдмонтон – 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

На ISPORT были доступны и результаты и обзоры всех матчей прошедшего игрового дня в НХЛ.

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