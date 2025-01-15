НХЛ: Бостон одолел Тампу, Рейнджерс проиграли Колорадо, победы Далласа, Флориды и Виннипега
В ночь на среду, 15 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 13 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 14 января
Вашингтон – Анахайм – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 7 Дьюхэйм (Дауд, Чикран), 2:0 – 14 Карлсон, 3:0 – 39 Фрэнк (Дьюхэйм, Дюбуа)
Бостон – Тампа-Бэй – 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 4 Фредерик (Койл, Пойтрас), 2:0 – 9 Уозерспун (Заха, Пастрняк), 3:0 – 21 Маршанд (Пастрняк), 4:0 – 26 Пастрняк (Пик, Заха), 4:1 – 28 Гики (Рэддиш, Хедман), 4:2 – 39 Хедман (Пол, Кучеров), 5:2 – 56 Пик (Линдхольм), 6:2 – 56 Заха (Задоров, Маршанд)
Коламбус – Филадельфия – 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 2:0)
Шайбы: 0:1 – 3 Бринк (Драйсдейл, Силер), 1:1 – 10 Веренски, 1:2 – 48 Типпет (Фрост), 2:2 – 55 Веренски (Фантилли, Марченко)
Детройт – Сан-Хосе – 3:6 (0:2, 1:0, 2:4)
Шайбы: 0:1 – 1 Рутта (Веннберг, Смит), 0:2 – 17 Штурм (Влэшик, Эклунд), 1:2 – 21 Тарасенко (Берггрен, Эдвинссон), 1:3 – 41 Эклунд (Тоффоли, Селебрини), 2:3 – 46 Тарасенко (Велено, Густафссон), 2:4 – 47 Гранлунд (Тоффоли, Селебрини), 3:4 – 49 Рэймонд (Ларкин), 3:5 – 51 Тоффоли (Эклунд), 3:6 – 58 Ферраро
Питтсбург – Сиэтл – 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
Шайбы: 0:1 – 2 Стивенсон (Даккор, Макканн), 1:1 – 9 Томазино (Летанг, О'Коннор), 2:1 – 24 Раст (Малкин, Карлссон), 2:2 – 48 Олексяк (Ларссон, Бьоркстранн), 2:3 – 48 Толванен (Махура, Райт), 2:4 – 58 Какко (Ларссон)
Торонто – Даллас – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Шайбы: 1:0 – 4 Мэттьюс (Марнер), 1:1 – 8 Станковен (Дюшен, Стил), 1:2 – 32 Бурк (Харли, Станковен), 1:3 – 41 Дюшен (Хейсканен, Джонстон), 1:4 – 42 Станковен (Робертсон, Дюшен)
Нью-Джерси – Флорида – 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 1:2)
Шайбы: 0:1 – 41 Боквист (Шмидт, Верхэге), 1:1 – 42 Хишир (Бастиан, Майер)
Айлендерс – Оттава – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 28 Годетт (Пинто, Клевен), 0:2 – 58 Зуб (Батерсон, Норрис)
Нэшвилл – Вегас – 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 9 Стэмкос (Форсберг), 2:0 – 12 Форсберг (Стэмкос), 3:0 – 25 Бэррон (Нюквист, Йоси), 4:0 – 28 Стэмкос (Маршессо), 4:1 – 29 Дорофеев (Гертл, Олофссон), 4:2 – 34 Дорофеев (Стоун, Гертл), 4:3 – 55 Дорофеев (Теодор, Олофссон), 5:3 – 59 О′Райлли (Сиссонс)
Сент-Луис – Калгари – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 1 Парайко (Фаулер, Шенн), 1:1 – 46 Баль (Поспишил), 2:1 – 51 Факса (Торопченко, Такер)
Виннипег – Ванкувер – 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 6 Коннор (Виларди), 2:0 – 13 Коннор (Виларди, Пионк), 3:0 – 13 Коннор (Шайфли, Виларди), 4:0 – 21 Пионк (Нидеррайтер, Перфетти), 5:0 – 35 Нидеррайтер (Перфетти, Купари), 6:0 – 41 Шайфли (Коннор, Элерс), 6:1 – 49 Хегландер
Колорадо – Рейнджерс – 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 4 Келли (Макар, Колтон), 1:1 – 11 Кэррик, 1:2 – 29 Эдстрем (Кэррик), 2:2 – 58 Лехконен (Маккиннон, Рантанен), 3:2 – 64 Тэйвс (О'Коннор, Маккиннон)
Юта – Монреаль – 3:5 (2:1, 0:2, 1:2)
Шайбы: 1:0 – 2 Доун (Шмалц, Келлер), 1:1 – 3 Мэтисон (Хатсон, Кофилд), 2:1 – 19 Бьюгстэд (Маччелли, Кесселринг), 2:2 – 30 Лайне (Каррье, Ньюхук), 2:3 – 38 Дак (Хатсон), 3:3 – 43 Кули (Келлер, Шмалц), 3:4 – 46 Кофилд (Мэтисон, Хатсон), 3:5 – 56 Дак (Каррье)
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