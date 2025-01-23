НХЛ. Лос-Анджелес обыграл Флоридо, Торонто без шансов проиграло Коламбусу

В ночь на 23 января в Национальной Хоккейной Лиге состоялось всего четыре матча, но не обошлось без неожиданных результатов.

Так, один из лидеров Востока – Торонто – уступил Коламбусу. В свою очередь победы праздновали Лос-Анджелес и Нью-Джерси, а Виннипег смог выиграть только в овертайме.

Нью-Джерси – Бостон 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)

Торонто – Коламбус 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Колорадо - Виннипег 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)

Лос-Анджелес - Флорида 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Накануне ISPORT рассказывал, какРейнджерс разгромили Оттаву, а Нешвилл выиграл в перестрелке из Сан-Хосе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!