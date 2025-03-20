Неудачник плей-офф чемпионата Украины остался без тренера

42-летний Александр Бобкин покинул одесский Шторм. Молодой специалист ушел из клуба по собственному желанию, сообщает Sport.ua.

"Можно искать какие-то оправдания, объективные, субъективные причины того, почему так произошло. Но результат на табло.

Мы не имели права проигрывать серию 0:4 и ответственность за неудачу беру на себя. Надо быть мужчиной и признать, что раз люди создали тебе все условия для работы, ты взял на себя определенные обязательства и не выполнил их, то не остается ничего как уйти", – заявил тренер.

Шторм под руководством Бобкина уступил Киев Кэпиталз. В регулярном первенстве одесситы финишировали на 3-й строчке, опередив Кременчуг, херсонский Днепр и столичную Крыжинку. Осенью команда Бобкина взяла Кубок Украины.

К слову, ранее Трахт получил приз Раймо Хельминена в чемпионате Финляндии.

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