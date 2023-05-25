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В ПАСЕ пройдут дебаты о недопуске росийских спортсменов на Олимпиаду в Париже

Скоро почитаем еще одну бесполезную резолюцию.
Сегодня, 19:07
Заседание Европарламента / Getty Images
Заседание Европарламента / Getty Images

Парламентская ассамблея Совета Европы в июне проведет срочные дебаты о недопуске граждан стран-террористов на Олимпиаду в Париже, пишет UNN.

Предполагается, что дебаты закончатся резолюциями, за которые должны будуть проголосовать большинство членов ассамблеи.

"Бюро ПАСЕ решило, что на июньской сессии мы будем иметь 2 срочных дебатов по Украине, которые увенчаются голосованием Резолюций об исключении росийских и белоруских атлетов из Олимпийских игр и политических последствий российской агрессии против Украины", - сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева.

Напомним, что на текущий момент ряд европейских государств приняли соответствующие резолюции, в которых они осуждают присутствие росиян на белорусов на Олимпийских играх.

Также напомним, что ранее УАФ осудил действия футболистов Барселоны, которые поблагодарили русню.


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