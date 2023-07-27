Дизайн олимпийского факела на Летней Олимпиаде-2024 в Париже - фото

Над ним работал один из ведущих французских дизайнеров.

Организаторы Олимпийских игр в Париже показали, как будет выглядеть олимпийский факел.

Его дизайн разработал один из самых знаменитых французских творцов Матье Леаннер.

Ранее дизайнер заявлял, что хочет расширить олимпийский девиз "Быстрее, выше, сильнее". В факелы Матье решил объединить три темы: равенство, вода и миролюбие.

Напомним, что олимпийский огонь будет зажжен в Париже 26 июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что Ольга Харлан победила свою соперницу, однако может быть дисквалифицирована.

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