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Польша хочет принять Олимпийские игры в 2036 году

Такие заявления сделал президент страны.
Сегодня, 00:59
Анджей Дуда / Getty Images
Анджей Дуда / Getty Images

Президент Польши Анджей Дуда объявил о намерении страны принять Олимписйские игры в 2036 гоуд, пишет Politico.

Такое решение было принято после консультаций с НОК, а также Министерством спорта Польши.

Преезидент пообещал сделать все, чтобы Польша получила ОИ, но стоит отметить, что эти заявления сделаны на фон парламентских выборов в октябре.

Ране страна никогда н принимала ни летние, ни зимние ОИ, потому это может стать первым разом.

Конкурентами за проведение Игр в 2036 году станут Турция, Мексика и Индонезия.

Ранее Польша присоединилась к бойкоту скандального решения УЕФА.

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