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Двукратный чемпион мира тхэквондо из Украины утонул в озеро

Даниил Демчишин был одним из лучших спортсменов Ивано-Франковска.
Сегодня, 18:47
Даниил Демчишин
Даниил Демчишин

Во вторник, 12 декабря, умер двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы по тхэквондо Даниил Демчишин. Об этом сообщает Департамент молодежной политики и спорта Ивано-Франковска.

Тренер спортсмена Олег Соловей рассказал про трагедию.

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"Страшное горе, сегодня утром умер Данило Демчишин, утонул в озере, каждое утро купался в городском озере. Пока не знаю деталей".

Даниил был стипендиатом городского совета, а в прошлом году вошел в число лучших спортсменов Ивано-Франковска.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тхэквандо

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