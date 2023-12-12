Двукратный чемпион мира тхэквондо из Украины утонул в озеро
Даниил Демчишин был одним из лучших спортсменов Ивано-Франковска.
Во вторник, 12 декабря, умер двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы по тхэквондо Даниил Демчишин. Об этом сообщает Департамент молодежной политики и спорта Ивано-Франковска.
Тренер спортсмена Олег Соловей рассказал про трагедию.
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"Страшное горе, сегодня утром умер Данило Демчишин, утонул в озере, каждое утро купался в городском озере. Пока не знаю деталей".
Даниил был стипендиатом городского совета, а в прошлом году вошел в число лучших спортсменов Ивано-Франковска.
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