Украинский боксер погиб на войне с россией

Андрею Ярчевскому было всего 24 года.

Украинец Андрей Ярчевский погиб, защищая свою Родину от оккупантов и терористов из рф.

24-летний парень умер в начале ноября в районе населенного пункта Диброва Северодонецкого района Луганской области.

Читай также: Бывший футболист Мариуполя, Торпедо и Стали погиб на войне

Ярчевский пожертвовал собой, прикрыв побратимов. Андрей встал на защиту Украины весной 2022, а с августа 2023 служил в Гвардии Наступления в качестве наводчика минометного расчета.

Отметим, что уроженец Броваров с детства занимался боксом, однако, не дорос до профессионального уровня.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!