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Украинский боксер погиб на войне с россией

Андрею Ярчевскому было всего 24 года.
Сегодня, 08:56
Андрей Ярчевский и Жан Беленюк / facebook
Андрей Ярчевский и Жан Беленюк / facebook

Украинец Андрей Ярчевский погиб, защищая свою Родину от оккупантов и терористов из рф.

24-летний парень умер в начале ноября в районе населенного пункта Диброва Северодонецкого района Луганской области.

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Ярчевский пожертвовал собой, прикрыв побратимов. Андрей встал на защиту Украины весной 2022, а с августа 2023 служил в Гвардии Наступления в качестве наводчика минометного расчета.

Отметим, что уроженец Броваров с детства занимался боксом, однако, не дорос до профессионального уровня.

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