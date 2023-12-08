Украинский боксер погиб на войне с россией
Андрею Ярчевскому было всего 24 года.
Украинец Андрей Ярчевский погиб, защищая свою Родину от оккупантов и терористов из рф.
24-летний парень умер в начале ноября в районе населенного пункта Диброва Северодонецкого района Луганской области.
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Ярчевский пожертвовал собой, прикрыв побратимов. Андрей встал на защиту Украины весной 2022, а с августа 2023 служил в Гвардии Наступления в качестве наводчика минометного расчета.
Отметим, что уроженец Броваров с детства занимался боксом, однако, не дорос до профессионального уровня.
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