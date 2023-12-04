Бывший футболист Мариуполя, Торпедо и Стали погиб на войне

Виталий Зализняк отдал жизнь за свободу украинского народа.

Бывший украинский футболист Виталий Зализняк погиб на войне с российскими оккупантами.

Как сообщает Telegram-канал УАФ, Виталий был солдатом, наводчиком пулеметного отделения взвода огневой поддержки роты огневой поддержки.

Во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Железнодорожное Зализняк получил осколочное ранение не совместимое с жизнью.

Зализняк на протяжении карьеры выступал за Космос (Павлоград), Металлург (Новомосковск), Мариуполь, Торпедо (Запорожье), Сталь (Каменское) и Электрометаллург-НЗФ (Никополь).

Ранее сообщалось, что бывший защитник Волыни погиб на войне с россией.

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