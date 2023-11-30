Экс-защитник Волыни погиб на войне с россией
Роману Годованому было 33 года.
Украинский спорт понес еще одну потерю в войне с россией.
Как сообщают в Чортковском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, в борьбе против оккупантов погиб Роман Годованый.
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33-летний футболист в своей карьере успел поиграть в Волыне и тернопольской Ниве.
Роман погиб, вчера, 29 ноября во время исполнения боевой задачи. У мужчины осталась жена и двое детей.
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