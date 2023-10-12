Воспитанник Динамо погиб, защищая Украину от оккупантов

Александр Щетинин умер во время выполнения боевой задачи.

Украинский спорт понес очередную невсополнимую потерю в войне против россии.

Как сообщает пресс-служба киевского Динамо, в войне с российскими оккупантами погиб воспитанник академии столичного клуба Александр Щетинин. Случилось это 29 сентября.

Футбольный клуб Динамо выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Мы искренне скорбим вместе с вами.

Вечная память Герою, который отдал жизнь за нашу страну", - заявил столичный клуб.

Александр родился в 1990 году, помимо академии "бело-синих" выступал также за команду-филиал киевлян Локомотив. На фронте у него был позывной "Динамо".

Щетинин ушел из жизни, выполняя боевое задание на Запорожском направлении.

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