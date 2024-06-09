Женская сборная Украины по теннису назвала состав на Олимпиаду

Стало известно, кто попал в состав сборной Украины по теннису на Олимпиаду в Париже.

Украина будет представлена пятью спортсменками, а также есть шанс получить шестую путевку.

Для участия в Олимпиаде спортсменки должны присутствовать в топ-56 рейтинга, а также выполнить норму по матчам за сборную. Рейтинг будет опубликован уже завтра, 10 июня.

Среди украинских теннисток сразу пять спортсменок соответствуют первому требованию, но лишь три из них - второму.

Потому на Олмпиаду точно поедут Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк. Также нашу команду в парном разряде будут представлять сестры Киченок.

Также в парном разряде будет еще одна пара, которую составят из спортсменок одиночного разряда. Последнее вакантное место в сборной могут занять Ангелина Калинина или Леся Цуренко, их участие будет рассмотрено специальным органом ITF, так как они не проходят по второму критерию.

Предполагается, что наибольшие шансы на попадание в сборную имеет все же Калинина.

Напомним, что накануне Ига Швентек стала победительницей Ролан Гарроса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!