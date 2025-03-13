Украина минимально уступила Косово в квалификации Евро-2026 по гандболу
Наша сборная упала на последнее место.
В четверг, 13 марта, сборная Украины встречалась со сборной Косово в рамках квалификации на Евро-2026 по гандболу.
Первый тайм при довольно равной борьбе остался за косоварами, которые перед перерывом вели в четыре мяча.
Во втором тайме Косово еще сильнее укрепили свое преимущество, а финальный свисток зафиксировал счет 30:31 в пользу сборной Косово.
Напомним, что ранее наша команда уступила Нидерландам и обыграла Фарерские острова.
Однако после последнего поражения Украина опустилась на последнее четвертое менсто в группе.
Евро-2026. Второй этап квалификации. 3-й тур
Косово - Украина 31:30 (16:12)
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