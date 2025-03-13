Украина минимально уступила Косово в квалификации Евро-2026 по гандболу

Наша сборная упала на последнее место.

В четверг, 13 марта, сборная Украины встречалась со сборной Косово в рамках квалификации на Евро-2026 по гандболу.

Первый тайм при довольно равной борьбе остался за косоварами, которые перед перерывом вели в четыре мяча.

Во втором тайме Косово еще сильнее укрепили свое преимущество, а финальный свисток зафиксировал счет 30:31 в пользу сборной Косово.

Напомним, что ранее наша команда уступила Нидерландам и обыграла Фарерские острова.

Однако после последнего поражения Украина опустилась на последнее четвертое менсто в группе.

Евро-2026. Второй этап квалификации. 3-й тур

Косово - Украина 31:30 (16:12)

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