Найпопулярніші види спорту 2022: як зняти стрес та привести себе в форму

Звісно, що війна внесла корективи в життя багатьох з нас, але ж і спорт не стоїть на місті та адаптується до сучасних реалій. Сьогодні спортом можна займатися на вулиці, в себе вдома та навіть сидячи за комп’ютером. Тож давайте розберемося, які види спорту стали найпопулярнішими в українців в цьому році.

Велоспорт

Велоспорт – це можливість потренувати м’язи на свіжому повітрі. З велосипедом ви швидше дістанетеся до будь-якого місця і мінімізуєте перебування на вулиці, якщо це не зовсім безпечно. Велосипед доступний та корисний для людей різного віку, адже достатньо обрати самостійно прийнятний темп, щоб тренуватися, але не навантажувати себе і не кататися на грані можливостей.

Велосипедні прогулянки тренують серцево-судинну систему, з часом допомагають знизити тиск, вони не навантажують так сильно коліна та ноги, не провокують травми (як, наприклад, неправильна техніка бігу). На велосипеді також можна тренувати дихання і просто відпочивати, якщо разом з друзями зібратися на велопрогулянку.

Аеробіка

Аеробіка а також гімнастичні прави набирають популярність через можливість робити їх будь-де у будь-який час.

Знайти комплекс вправ можна за допомогою інтернету або в додатках для смартфонів.

Ви можете обрати приємний для себе темп або почати працювати над конкретними зонами тіла.

Ще один плюс – аеробіка, зазвичай, передбачає і музику також. Виконуючи вправи під музику, ви легше сприймаєте навантаженні, відволікаєтесь і працюєте над собою з великим задоволенням.

Кіберспорт

Кіберспорт – це якраз і є той самий доказ трансформації спорту під сучасні технології, про який ми говорили на початку. Кіберспорт офіційно став видом спорту, таким же як футбол чи теніс, ще у 2016 році. Сьогодні кіберспортом займаються діти, підлітки та дорослі у багатьох країнах світу, і мова йде саме про тренування та чемпіонати, тобто порівнювати кіберспорт і прості ігри для ПК в корні неправильно. Але кіберспортом також можна займатися, щоб розслабитися, оскільки є різні ігри, наприклад, види спорту, в яких потрібно буде взаємодіяти з іншими, а також різновиди для себе одного, коли компанія є зайвою.

Кіберспорт дозволяє тренувати увагу, пам'ять, адаптаційні можливості, стресостійкість, він особливо потрібен людям, яким не вистачає навиків роботи в команді. Кіберспорт цікавий ще й тим, що отримані знання людина може з легкістю перенести в реальний світ, якщо захоче в майбутньому займатися спортом офлайн.

У кіберспортсменів розвинена моторика, з часом вони опановують надшвидку реакцію, яка допомагає кожен день.

Як бачите, навіть у скрутні часи не варто забувати про такий корисний для нашого організму спорт, особливо, якщо є можливість займатися ним безпечно. Ми запропонували вам три популярних різновиди спорту, які тренують тіло та інтелект. Обирайте свій!