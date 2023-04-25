Легендарный обмен: в НФЛ состоялся переход четырехкратного MVP

Аарон Роджерс впервые в карьере будет играть не за Грин Бэй.

В межсезонье в Национальной Футбольной лиге должно состояться много разных переходов, но один из самых взрывных уже точно произошел.

39-летний квотербек Аарон Роджерс сменит родной Грин Бэй Пекерс на Нью-Йорк Джетс.

Детали обмена Роджерса

Джетс получат: Аарона Роджерса, 15-й пик драфта-23, 170-й пик драфта-23

Пекерс получат: 13-й пик драфта-23, 42-й пик драфта-23, 207-й пик драфта-23, пик второго раунда 2024 года, который станет пиком первого раунда, если Роджерс сыграет в 65% матчей сезона.

Аарон Роджерс с 2005 года защищал цвета Грин Бэй Пекерс и вот спустя 18 лет покинет команду. Он успел выиграть Супербоул и четыре раза становился MVP регулярного чемпионата.