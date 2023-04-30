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Сборная Украины по гандболу не вышла на Евро-2024

Хотя бы обыграли Румынию в послднем туре.
Сегодня, 21:09
Сборная Украины по гандболу / ФГУ
Сборная Украины по гандболу / ФГУ

Сборная Украины по гандболу закончила свои выступления на отборе к Евро-2024.

В заключительном туре наша сборная обыграла Румынию со счетом 31:26, однако этого не хватило. Сборная Украины заняла последнее место в группе.

К матчу с румынами сборная подошла с новым тренером, а задачей минимум было выиграть с преимуществом в восемь мячей. Однако максимум чего удалось добиться нашим парням, это преимущества в шесть голов.

Группа 4. Турнирная таблица

  1. Австрия — 12 очок (6 матчей), +21
  2. Румыния — 4 (6), 0
  3. Фарерськие острова — 4 (6), -5
  4. Украина — 4 (6), -16

Уже в пятый раз из послдних шести наша сборная не может пройти квалификацию на Евро.


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