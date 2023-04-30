Сборная Украины по гандболу не вышла на Евро-2024
Хотя бы обыграли Румынию в послднем туре.
Сборная Украины по гандболу закончила свои выступления на отборе к Евро-2024.
В заключительном туре наша сборная обыграла Румынию со счетом 31:26, однако этого не хватило. Сборная Украины заняла последнее место в группе.
К матчу с румынами сборная подошла с новым тренером, а задачей минимум было выиграть с преимуществом в восемь мячей. Однако максимум чего удалось добиться нашим парням, это преимущества в шесть голов.
Группа 4. Турнирная таблица
- Австрия — 12 очок (6 матчей), +21
- Румыния — 4 (6), 0
- Фарерськие острова — 4 (6), -5
- Украина — 4 (6), -16
Уже в пятый раз из послдних шести наша сборная не может пройти квалификацию на Евро.