Сборная Украины по гандболу не вышла на Евро-2024

Хотя бы обыграли Румынию в послднем туре.

Сборная Украины по гандболу закончила свои выступления на отборе к Евро-2024.

В заключительном туре наша сборная обыграла Румынию со счетом 31:26, однако этого не хватило. Сборная Украины заняла последнее место в группе.

К матчу с румынами сборная подошла с новым тренером, а задачей минимум было выиграть с преимуществом в восемь мячей. Однако максимум чего удалось добиться нашим парням, это преимущества в шесть голов.

Группа 4. Турнирная таблица

Австрия — 12 очок (6 матчей), +21 Румыния — 4 (6), 0 Фарерськие острова — 4 (6), -5 Украина — 4 (6), -16

Уже в пятый раз из послдних шести наша сборная не может пройти квалификацию на Евро.