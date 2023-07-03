Украина узнала возможных соперниц на первом за 14 лет ЧМ по гандболу

Наконец определились все старны-устаницы женского чемпионата мира по гандболу. Впервые за 14 лет в турнире примет участие и Украина.

В чемпионате мира примут участие 32 команды, из которых три - страны-хозяйки Дания, Норвегия и Швеция.

Еще 27 стран, включая Украину, пробились на турнир через квалификационные раунды. Последние две путевки получили Исландия и Австрия, благодаря вайлдкардам.

Жеребьевка группового этапа чемпионата мира по гандболу пройдет 6 июля. Украина оказалась в третьей корзине.

Учасницы финальной части чемпионата мира по ганболу 2023:

Корзина 1: Норвегия, Дания, Черногория, Франция, Нидерланды, Швеция, Бразилия, Германия

Норвегия, Дания, Черногория, Франция, Нидерланды, Швеция, Бразилия, Германия Корзина 2: Словения, Испания, Хорватия, Республика Корея, Венгрия, Румыния, Польша, Чехия

Словения, Испания, Хорватия, Республика Корея, Венгрия, Румыния, Польша, Чехия Корзина 3: Сербия, Япония, Украина, Гренландия, Аргентина, Ангола, Китай, Камерун

Сербия, Япония, Украина, Гренландия, Аргентина, Ангола, Китай, Камерун Корзина 4: Конго, Сенегал, Парагвай, Исламская Республика Иран, Казахстан, Чили, Австрия, Исландия

Чемпионат мира по гандболу 2023 пройдет с 29 ноября по 17 декабря.