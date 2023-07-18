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FAVBET стал генеральным партнером Львовского полумарафона

Крупное беговое мероприятие возвращается уже в сентябре.
Сегодня, 18:21
Львовский полумарафон
Львовский полумарафон

В сентябре во Львов возвращается одно из крупнейших беговых мероприятий Украины Львовский полумарафон, который в этом году пройдет при поддержке генерального партнера компании FAVBET.

"День 557: Львівський півмарафон Незламності 2023" стартует третьего сентября. Зарегистрироваться для пробега можно по этой ссылке.

Организаторы приготовили большой забег вокруг города, который стартует у Оперного театра. Также кроме традицонных 21 км забегов, желающие могут принять участие в минимарафоне на 5 км, а также двух 10 км забегах - "Львовской" и "Ветеранской" десятках.

"FAVBET важно поддерживать не только профессиональный, но и любительский спорт — массовые мероприятия, объединяющие тысячи украинцев вокруг общих увлечений. Мы рады поддерживать беговое комьюнити, ведь заниматься любимым делом и популяризировать спорт — идеальное комбо.

К тому же, бег является прекрасным способом заботиться о своем здоровье и контролировать ментальное состояние в нашей стрессовой реальности. Так что до встречи на старте!", — прокомментировал бренд-директор FAVBET Александр Тарасов.

Организаторы марафона направят от 50 до 100% прибыли от регистраций в фонд "Незламні", который занимается протезированием и реабилитацией пострадавших в результате росийской агрессии.

FAVBET за время войны расширила сотрудничество с украинскими футбольными клубами, стала генеральным партнером ФБУ. Компания продолжает системно поддерживать украинский спорт и способствовать развитию спортивной инфрастурктуры.


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