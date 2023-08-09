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Определилось, где проведет матчи сборная Украины по футзалу

Домамшней ареной "сине-желтых" станет площадка в Венгрии.
Сегодня, 14:58
Фото / uaf.com.ua
Фото / uaf.com.ua

Определилось место, где сборная Украины по футзалу проведет матчи элит-раунде отбора на ЧМ-2024.

После рассмотрения ряда площадок, УАФ остановила свой выбор на арене имени Иштвана Палфи, которая находится в венгерском городе Беретьйоуйфалу.

Зал вмещает 1350 зрителей и в данный момент служит домашней ареной для местной футзальной команды.

"Сине-желтые" начнут матчи отбора выездным поединком против Бельгии, а потом уже в Венгрии на правах хозяев примут сборную Польши.

С полным расписанием матчей сборной Украины по футзалу вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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