iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

ХИТ - Кардинал Ровно: онлайн трансляция матча за Суперкубок Украины

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между ХИТом и Кардиналом Ровно.
Сегодня, 14:45
ХИТ - Кардинал Ровно / cardinal-rivne.com/
ХИТ - Кардинал Ровно / cardinal-rivne.com/

В четверг, 17 августа, состоится матч за Суперкубок Украины по футзалу между ХИТом и Кардиналом из Ровно.

Киевская команда является чемпионом лиги, а ровенская обладателем Кубка Украины.

Матч пройдет на площадке Академии спорта в восстановленной Буче, стартовый свисток будет дан в 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча ХИТ - Кардинал Ровно

Трансляция матча за Суперкубок Украины по футзалу между ХИТом и Кардиналом Ровно будет доступна в этой новости 17 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 16:45 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

УЕФА объявил тройку претендентов на звание лучшего игрока года УЕФА объявил тройку претендентов на звание лучшего игрока года
"Чувствует себя очень хорошо": Тренер Арсенала сообщил, когда Зинченко вернется после травмы "Чувствует себя очень хорошо": Тренер Арсенала сообщил, когда Зинченко вернется после травмы
Экс-хавбек Арсенала вернулся в родной клуб Экс-хавбек Арсенала вернулся в родной клуб
Днепр-1 - Славия: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы Днепр-1 - Славия: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА
Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа15:58
УЕФА объявил тройку претендентов на звание лучшего игрока года
Европа15:38
"Чувствует себя очень хорошо": Тренер Арсенала сообщил, когда Зинченко вернется после травмы
Европа15:30
Экс-хавбек Арсенала вернулся в родной клуб
Лига Европы15:10
Днепр-1 - Славия: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы
Европа15:08
Интер может перехватить игрока у МЮ
Европа15:00
Новые формы футбольных команд на следующий сезон
Европа14:50
Ювентус представил третий комплект формы угольного цвета
Другие14:45
ХИТ - Кардинал Ровно: онлайн трансляция матча за Суперкубок Украины
Европа14:45
Мбаппе сообщил, когда перейдет в Реал
Украина14:30
Шахтер подпишет еще одного грузинского игрока
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK