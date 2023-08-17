ХИТ - Кардинал Ровно: онлайн трансляция матча за Суперкубок Украины

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между ХИТом и Кардиналом Ровно.

В четверг, 17 августа, состоится матч за Суперкубок Украины по футзалу между ХИТом и Кардиналом из Ровно.

Киевская команда является чемпионом лиги, а ровенская обладателем Кубка Украины.

Матч пройдет на площадке Академии спорта в восстановленной Буче, стартовый свисток будет дан в 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча ХИТ - Кардинал Ровно

Трансляция матча за Суперкубок Украины по футзалу между ХИТом и Кардиналом Ровно будет доступна в этой новости 17 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 16:45 по Киеву.

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