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Дефлимпийская сборная Украины стала второй на ЧМ-2023 по плаванию

Наши парни уступили только сборной США.
Сегодня, 09:36
Алексей Коломиец, Денис Наконечный, Владислав Кремляков и Илья Султанов / deafswimming2023
Алексей Коломиец, Денис Наконечный, Владислав Кремляков и Илья Султанов / deafswimming2023

В Буеэнос-Айресе завершился чемпионат мира по плаванию среди людей с нарушениями слуха.

Украина была представлена 16-ю спортсменами, каждый из которых сумел заработать медаль, благодаря чему нашал сборная завершила соревнования на втором месте.

Наши спортсмены сумели заработать 28 медалей: 11 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых. На первом месте расположилась сборная США с 25-ю медалями, но обойдя украинскую сборную по количеству золота.

20-летний Илья Султанов стал главной звездой сборной, принеся нашей команде семь медалей (четыре из них в индивидуальных соревнованиях). Также Илья установил рекорд турнира на 50 м вольным стилем.

ЧМ-2023 по дефлавированию. Медальный зачет: топ-10

  1. США - 13 золотых + 6 серебряных +6 бронзовых (25 медалей всего)
  2. Украина - 11+9+8 (28)
  3. Италия - 6+8+5 (19)
  4. Япония - 5+2+5 (12)
  5. Польша - 3+12+6 (21)
  6. Германия - 2+0+1 (3)
  7. Латвия - 1+1+2 (4)
  8. Бразилия - 1+0+0 (1)
  9. Австралия - 0+4+2 (6)
  10. Аргентина - 0+1+1 (2)

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