Украина в тройке медального зачета Игр непокоренных
Национальная сборная Украины завершила свои выступления на Играх непокоренных-2025, которые состоялись в Канаде.
Несмотря на то, что на соревнованиях не ведется официальный медальный зачет, наши спортсмены заняли итоговое третье место, выиграв 30 медалей.
Стоит отметить, что в этом году Игры прошли в гибридном формате, участники соревновались в летних и зимних видах спорта.
Наша команда впервые за всю историю своего участие в Играх выиграла медаль в командном виде спорта - бронза в волейболе сидя. Также наши ветераны выиграли восемь медалей в плавании и по пять - в биатлоне и лыжном спорте
Самым титулованным участником команды стал Игорь Олейник, заработавший шесть медалей, четыре из которых - в плавании.
По итогам Игр Украина повторила рекорд, установленный в 2023 году по количеству золотых медалей, но по общему наград - это второй лучший результат нашей команды в истории.
Медальный зачет Игр непокоренных-2025 (топ-5)
- США - 23 "золото" + 18 "серебро" + 14 "бронза" = 55 медалей
- Австралия - 19+12+5 = 36
- Украина - 12+11+7 = 30
- Великобритания - 11+15+12 = 38
- Италия - 7+2+0 = 9
Ранее также сообщалось, что NaVi подписали троих гроссмейстеров.
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