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Украина в тройке медального зачета Игр непокоренных

Наши ветераны заработали 30 медалей.
Сегодня, 12:28
Сборная Украины по волейболу сидя / Суспильне
Сборная Украины по волейболу сидя / Суспильне

Национальная сборная Украины завершила свои выступления на Играх непокоренных-2025, которые состоялись в Канаде.

Несмотря на то, что на соревнованиях не ведется официальный медальный зачет, наши спортсмены заняли итоговое третье место, выиграв 30 медалей.

Стоит отметить, что в этом году Игры прошли в гибридном формате, участники соревновались в летних и зимних видах спорта.

Наша команда впервые за всю историю своего участие в Играх выиграла медаль в командном виде спорта - бронза в волейболе сидя. Также наши ветераны выиграли восемь медалей в плавании и по пять - в биатлоне и лыжном спорте

Самым титулованным участником команды стал Игорь Олейник, заработавший шесть медалей, четыре из которых - в плавании.

По итогам Игр Украина повторила рекорд, установленный в 2023 году по количеству золотых медалей, но по общему наград - это второй лучший результат нашей команды в истории.

Медальный зачет Игр непокоренных-2025 (топ-5)

  1. США - 23 "золото" + 18 "серебро" + 14 "бронза" = 55 медалей
  2. Австралия - 19+12+5 = 36
  3. Украина - 12+11+7 = 30
  4. Великобритания - 11+15+12 = 38
  5. Италия - 7+2+0 = 9

Ранее также сообщалось, что NaVi подписали троих гроссмейстеров.

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