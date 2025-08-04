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Четырехкратная чемпионка мира присоединилась к Enhanced Games

"Стероидные игры" привлекли первую спортсменку к соревнованиям.
Сегодня, 17:38       Автор: Антон Федорцив
Меган Романо / Getty Images
Меган Романо / Getty Images

Американская пловчиха Меган Романо приняла приглашение Enhanced Games. 34-летняя атлетка примет участие в первых соревнованиях без антидопинговых правил, сообщает официальный сайт турнира.

Четырехкратная чемпионка мира будет выступать в двух дисциплинах. Романо в 2026 году будет соревноваться на 50 м и 100 м свободным стилем. В случае обновления мировых рекордов на дистанции американка заработает 1 млн долларов.

Звездные годы карьеры Романо пришлись на начало 2010-х. На ЧМ-2012 на короткой воде она завоевала 4 награды, в том числе два "золота". На мировом же первенстве-2013 американская пловчиха выиграла еще две золотые медали.

Напомним, украинец Андрей Говоров присоединился к Enhanced Games весной этого года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Меган Романо Enhanced Games

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