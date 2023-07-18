Украина на чемпионате мира по водным видам спорта: расписание и результаты соревнований по плаванию
ISPORT рассказывает о выступлениях сборной Украины на мировом первенстве.
Чемпионат мира по водным видам спорта в 2023 году пройдет в японском городе Фукуока с 14 по 22 июля, в рамках которого состоятся соревнования по плаванию.
Сборную Украины представят 6 спортсменов. Отметим, что украинцы будут соревноваться в разных дисциплинах, включая заплыв на открытой воде.
Расписание выступлений украинцев на ЧМ-2023 по водным видам спорта
- 18 июля. Открытая вода, мужчины, 5 км (финал) - Михаил Ромачнук финишировал 11, Сергей Фролов - 44
Состав сборной Украины на чемпионате мира
- Михаил Романчук
- Сергей Фролов
- Андрей Говоров
- Владислав Бухов
- Максим Овчинников
- Денис Кесиль
В рамках ЧМ-2023 состоятся соревнования по шести дисциплинам: прыжкам в воду, артистическому плаванью, хайдайвингу, плаванию, плаванию на открытой воде и водному поло.