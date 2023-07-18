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Украина на чемпионате мира по водным видам спорта: расписание и результаты соревнований по плаванию

ISPORT рассказывает о выступлениях сборной Украины на мировом первенстве.
Сегодня, 09:25
Михаил Романчук / Getty Images
Михаил Романчук / Getty Images

Чемпионат мира по водным видам спорта в 2023 году пройдет в японском городе Фукуока с 14 по 22 июля, в рамках которого состоятся соревнования по плаванию.

Сборную Украины представят 6 спортсменов. Отметим, что украинцы будут соревноваться в разных дисциплинах, включая заплыв на открытой воде.

Расписание выступлений украинцев на ЧМ-2023 по водным видам спорта

  • 18 июля. Открытая вода, мужчины, 5 км (финал) - Михаил Ромачнук финишировал 11, Сергей Фролов - 44

Состав сборной Украины на чемпионате мира

  • Михаил Романчук
  • Сергей Фролов
  • Андрей Говоров 
  • Владислав Бухов
  • Максим Овчинников 
  • Денис Кесиль

В рамках ЧМ-2023 состоятся соревнования по шести дисциплинам: прыжкам в воду, артистическому плаванью, хайдайвингу, плаванию, плаванию на открытой воде и водному поло.


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