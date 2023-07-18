Украина на чемпионате мира по водным видам спорта: расписание и результаты соревнований по плаванию

ISPORT рассказывает о выступлениях сборной Украины на мировом первенстве.

Чемпионат мира по водным видам спорта в 2023 году пройдет в японском городе Фукуока с 14 по 22 июля, в рамках которого состоятся соревнования по плаванию.

Сборную Украины представят 6 спортсменов. Отметим, что украинцы будут соревноваться в разных дисциплинах, включая заплыв на открытой воде.

Расписание выступлений украинцев на ЧМ-2023 по водным видам спорта

18 июля. Открытая вода, мужчины, 5 км (финал) - Михаил Ромачнук финишировал 11, Сергей Фролов - 44

Состав сборной Украины на чемпионате мира

Михаил Романчук

Сергей Фролов

Андрей Говоров

Владислав Бухов

Максим Овчинников

Денис Кесиль

В рамках ЧМ-2023 состоятся соревнования по шести дисциплинам: прыжкам в воду, артистическому плаванью, хайдайвингу, плаванию, плаванию на открытой воде и водному поло.